タレント神田うの（50）が25日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜1時）に出演。ママ友との接し方について語った。神田は娘について「この秋14歳になる。今中2」と明かし、出産後、芸能界を離れて知ったママ友内のルールを明かした。神田は子育てについて「自分が知らなかった社会を知れた。ママ友とか学校のこと、幼稚園の先生とのコミュニケーションだとか」と話した。「（ママ友と）ファミレ