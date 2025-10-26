セリエAは25日に第8節を行い、クレモネーゼはアタランタと1-1で引き分けた。後半33分にFWジェイミー・バーディーが先制ゴール。今シーズンからセリエA挑戦の38歳が初得点を挙げた。昨シーズンに13年在籍したレスター・シティを離れ、今シーズンからセリエAの舞台に上がったバーディー。開幕節でデビューを飾ると、その後は怪我で2試合欠場したが、直近2試合で再びピッチに立っていた。そして今節も先発入りすると、後半33分