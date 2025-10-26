タレントの青木さやか（52）が24日、YouTubeチャンネルを更新。“夜 居心地のいい家”を目指しているという自宅のルームツアー動画を公開した。【映像】青木さやかの自宅（複数カット）2025年4月25日、YouTubeチャンネル開設の報告と共に、約7年前に購入し、2LDKから1LDKにリノベーションしたという自宅マンションを公開した青木。大きな鏡や、シューズクロークのある玄関、栗の木の一枚板を使ったテーブルが置かれたリビング