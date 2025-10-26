タレント神田うの（50）が25日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜1時）に出演。30年来の友人である松岡昌宏（48）と再会した。神田は開始早々、「まーちゃん（松岡）久々過ぎて！」と話し、松岡も「久々だよ？20年くらい会ってない？」と話した。お店に着くと松岡は「もうね、まず中入って飲みながら話そう」と久々の再会で話題が多いことを悟った。博多大吉は2人の様子を見ると、「2人でいい