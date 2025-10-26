V6が、デビュー記念日となる2025年11月1日（土）に、これまでに発表してきた全楽曲を主要音楽ストリーミングサービスにて一斉配信することを発表した。1995年11月1日にシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」でデビューしたV6は「TAKE ME HIGHER」「愛なんだ」「WAになっておどろう」「Darling」など数々のヒット曲を持つ。今回のサブスク全曲解禁により、デビューシングルからラストアルバムまでの歩みを網羅的に楽しむことができるだ