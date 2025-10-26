◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）４区（４・８キロ）まで終了し、城西大が変わらずトップを維持した。城西大の４区終了時点でのトップ通過は２４年ぶり。２０秒差の２位で地元・東北福祉大が通過した。全体の通過順位では３位が４９秒差で名城大、４位が１分１５秒差で大東大、５位が１分２４秒差で立命大、６位が２分１４秒差で筑