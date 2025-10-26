俳優の岐洲匠が２６日、都内でデジタルカレンダー２０２６「キズタク２９」の発売記念イベントを行った。ネクタイを締めたフォーマルな格好の岐洲が印象的な表紙だが、文字はコミック調。２９の数字は来年４月に迎える年齢を意識し「２０代ラストで、責任感のある数字」と入れた。マンガをイメージしたというが、本作はデジタルのみでの販売。スマートフォン、パソコンなど端末でしか見られない仕様だが、ファンに「待ち受けに