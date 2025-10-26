菊花賞・Ｇ１が行われる１０月２６日の京都競馬場の芝コースは稍重。昨晩からの雨量が予報より少なく、ぬかるんだ様子も見られない。前半に行われた芝のレース３鞍のうち、３Ｒ（２０００メートル）はメイショウソラリスが、５Ｒ（１８００メートル）はテルヒコウがともに逃げ切り。２Ｒの勝ち馬マイリトルヒーローは直線での差し切りだったが、逃げたカルロットは２着に残った。明らかに逃げ、先行馬に有利なコンディションだ