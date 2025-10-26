扇雀飴本舗は、看板商品「はちみつ100％のキャンデー」が今秋に発売30周年を迎えるのを記念し、10月10〜12日に大阪梅田の商業施設ディアモール大阪内イベントスペースで期間限定ポップアップイベントを開催した。商品サンプリングの他、イベント用に開発した「国産はちみつ100％のキャンデー」（税込800円）なども販売。オープニングイベントで米田英生社長は「30周年イベントを機に、多くの方にはちみつ100％のキャンデーの魅