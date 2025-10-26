◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)城西大学が3区間連続で区間記録を超える快走で、4区終了までトップを走っています。1区(6.6キロ)では6人が区間記録を超えるハイレベルなペースで、本間香選手(1年)が区間記録を18秒更新し、堂々の区間賞となります。1年生からタスキを受けた2区(4.0キロ)の兼子心晴選手(4年)は、後続を突き放し、従来の記録を3秒更新。2連続で区間賞を獲得し