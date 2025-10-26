NMB48の坂下真心（20）が26日、大阪・ヤンマースタジアム長居で開かれた大阪マラソンのプレイベント『10K & Fun RUN Presented by Osaka Metro』に参加。2026年2月26日に控える大阪マラソンに向けて目標を語った。【写真】マラソンコーデで登場…NMB48・坂下真心今年の「大阪マラソン」で初の42.195キロに挑戦し「4時間9分43秒」で完走。20歳以下女子で3位の好記録。また10月4日放送のTBSの大型特番『オールスター感謝祭’