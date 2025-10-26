3冠達成を目指すバイエルンの勢いが止まらない。ブンデスリーガ公式サイトが伝えた。ヴァンサン・コンパニ体制の2シーズン目を迎えて熟成されたチームは、スーパーカップでシュトゥットガルトを下し、ブンデスリーガ開幕節ではライプツィヒを6−0で粉砕。前節はドルトムントとのデア・クラシカーを制し、今節も最下位ボルシアMGに危なげなく快勝を収め、クラブ史上2度目のリーグ戦開幕8連勝を達成した。ボルシアMG戦ではハリ