現地10月25日に開催されたプレミアリーグ第９節で、ブレントフォードと遠藤航が所属するリバプールが激突。遠藤は出番なしに終わったなか、ホームのブレントフォードが３−２で接戦を制した。一方で昨季王者のリバプールはリーグ開幕５連勝後、まさかの４連敗となった。英衛星放送『Sky Sports』によれば、リバプールの前キャプテンで今季からブレントフォードでプレーするジョーダン・ヘンダーソンが、試合後にインタビューに