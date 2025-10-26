◇卓球2025WTTスターコンテンダー ロンドン(21日〜26日、イギリス)WTTスターコンテンダー ロンドンは25日、男子シングルス3回戦と準々決勝が行われ、4強がそろいました。第1シードである世界ランク4位の張本智和選手は、予選から勝ち上がってきた吉村和弘選手とフルゲームの末に勝利。準々決勝では、デンマークのリンド選手にわずか18分でストレート勝利を飾り、ベスト4進出となりました。張本選手に次ぐ日本勢2番手の世界ランク16