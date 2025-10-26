イングランド・プレミアリーグのリバプールは２５日（日本時間２６日）、アウェー・ブレントフォード戦に２―３で敗れ、リーグ戦ドロ沼の４連敗となった。欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第３節（２２日）のＥフランクフルト（ドイツ）戦で公式戦の連敗を４で止めたが、悪い流れは変わらなかった。英紙「ガーディアン」によると、アルネ・スロット監督は「我々は単純に失点が多すぎるため、上位争いに加われていな