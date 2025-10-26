２６日午後０時４分ごろ、栃木県で震度４、神奈川、群馬、埼玉各県と東京都で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は栃木県北部。震源の深さは約１０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・７と推定される。神奈川県内は横浜市神奈川区、港北区で震度３を観測。同市鶴見区、中区、保土ケ谷区、戸塚区、川崎市中原区、宮前区、相模原市緑区、平塚市、綾瀬市などで震度２、横須賀市、藤沢市、松田町など広い範囲で