「いつもじゃなくてもいいけれど、たまにはご馳走してもらいたい」というのが女性の本音。そこで、おごられ上手な『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に、「『割り勘が当然！』という彼氏にたまにはおごってもらうための行動９パターン」をご紹介します。彼氏が「割り勘主義」の人は、試してみるのもひとつの手かもしれません。【１】彼氏の部屋の掃除や洗濯をしてあげ、「ご褒美におごって」と言ってみる「お礼としておねだり