１０月２６日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１８頭立て）は、５番人気のエゴンウレア（牝２歳、美浦・小手川準厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が鼻差で差し切って初陣を飾った。勝ち時計は１分２３秒３（稍重）。先団の直後でリズムよく運ぶと直線ではジワジワと脚を伸ばし、押し切りを図るジュニートワンをわずかにとらえたところがゴールだった。「上手に背中が使える馬。軽さもあったので芝でも走れそうな