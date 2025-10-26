岩手日報社（本社・岩手県盛岡市）は、ＭＬＢのエンゼルスで活躍する菊池雄星と共同で進める「菊池雄星文化プロジェクト」第２弾として、読書推進企画「雄星文庫」を１０月２７日（月）から開始する。この企画は年間２００冊以上の本を読むほどの読書家として知られる菊池が、「ぜひ読んでほしい」と推薦した書籍を、岩手県内の「日報岩手書店会」加盟書店に特設コーナーを設けて紹介・販売するもの。 菊池は「本があるから