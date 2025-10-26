黒星デビューとなった注目の超高額馬には、ＳＮＳで様々な反応が寄せられている。２６日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１０頭立て）は、単勝１・４倍の１番人気に推されたエムズビギン（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎）が２着。昨年のセレクトセールで国内２位の５億９０００万円で落札されたキタサンブラック産駒が惜しくも初陣を飾れなかった。ルメール騎手を背に１番枠から発走したエムズビギンは内によれるよう