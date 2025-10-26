◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）３区（５・８キロ）は２０００年以来２５年ぶりの優勝を目指す城西大の大西由菜（１年）が、さらに後続との差を広げる好走。区間新記録をマークしてトップでたすきリレーした。２８秒差の２位に東北福祉大、２９秒差の３位に立命大が続く。２年ぶりの王座奪還を狙う名城大は、６位で受けた主将の