１０月２６日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１０頭立て）に昨年のセレクトセールで５億９０００万円という国内史上２位の高額で落札されたエムズビギン（牡、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）が出走したが、２着に敗れた。勝ったのはテルヒコウ（牡、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）。勝ち時計は１分５０秒５（稍重）。チャカつき気味にゲートを出たが、鞍上のクリストフ・ルメール騎手が手綱を押