「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）急に涼しく…というより一気に寒くなりましたね。皆さん体調は大丈夫でしょうか？私は元気満々ですが、羽毛布団をクリーニングに出すタイミングが遅れてしまって。預けたお布団が戻ってくるまでの週前半は、明け方寒くて目が覚める→薄〜い夏用布団を最大限までピンっと伸ばして包まり縮こまって寝る、という数日間を過ごしました。もっと計画的な大人になりたいものです！！水曜に無事お