ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）から、2025年ホリデー限定「マジェスティック・ガラ」コレクションの目玉アイテムとして、毎年大好評の「アドベントカレンダー」が11月6日（木）より数量限定で発売されます。高貴であでやかな香り“キンモクセイ”をテーマに、ボディ・ヘア・フェイス・ハンドケアアイテムを１箱に詰め込んだ夢のようなギフト。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです