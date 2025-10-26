タレント藤田ニコル（27）が26日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相の言葉が分かりやすいと絶賛し、石破茂前首相と比較した。高市内閣の支持率が若年層で厚いことについてMC爆笑問題田中裕二から「ニコルはなぜ若者に支持されていると思う？」と問われて「同世代の方と話していても、高市さんの会見を見ている方がけっこう多くて、内容がとにかく分かりやすいっていう声が多い。私も見ていたん