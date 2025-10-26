NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』には、毎週のように人気声優やお笑い芸人がゲスト出演している。しかし、物語にはあまり関係のないチョイ役で出演する芸人も…。これは、もしかして話題作りなのでは!? 【画像】放送開始に話題になった全裸で捨てられる女郎たちを演じた3人 『べらぼう』芸人の多数起用はなぜ？ 現在放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（以下、『