¡ãNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡þ26Æü¡þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6562¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¾Þ¶âÁí³Û2²¯±ß¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â3600Ëü±ß¡Ë¤Î½©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚLIVE¼Ì¿¿¡Û¤·¤Ö¤³¤µ¤ó¤¬Å·¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤ë¡Ä²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡©Àè¤Û¤ÉÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼3Ï¢ÀïÌÜ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦44°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢10ÈÖ¤«¤é½Ð¤¿Á°È¾¤Ç1¤Ä¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢1ÈÖ