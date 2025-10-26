＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞米国チームを相手に準決勝を戦った日本は、先に2敗を喫して決勝進出を逃した。≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！シングルス2マッチ、フォアサム（1つのボールを交互に打つ）のダブルス1マッチの計3マッチで対決。シングルス1の竹田麗央はエンジェル・インを相手に2＆1、シングルス2の