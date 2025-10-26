＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の準決勝が終了した。チームジャパンはプールAを無敗で勝ち上がった米国に敗れ、決勝進出はならなかった。≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！シングルス1の竹田麗央はエンジェル・インと対戦。1番で幸先良く1UPとしたが、6番から3連続でホールを落とした。巻き返したい後半で