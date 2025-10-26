10月25日午後8時ごろ、静岡県静岡市葵区紺屋町にあるディスカウントストア「ドン・キホーテ静岡両替町店」のエレベーター内で、男がスプレーを噴射し、そのエレベーターを利用した複数人が喉の痛みを訴えました。 「スプレー様のものをまいている人がいる」と店の従業員から警察に110番通報があり、警察が駆け付けました。 警察によりますと、少なくとも3～4人が喉の痛みを訴え