26日の東京6R2歳新馬戦（芝1400メートル）は、ゴール前で内外離れた2頭の大接戦。外から差し込んだ5番人気エゴンウレア（牝＝小手川、父ミスチヴィアスアレックス）が、2番手から抜け出して内で粘るジュニートワンを鼻差かわして初陣Vを飾った。騎乗した大野は「上手に背中を使える馬。軽さがあって、芝でも走りそうな感じがあった。短いところ向き？そうですね」とレースぶりを評価した。次走は未定。