陸上・全日本競歩高畠大会（２６日・山形高畠まほろば競歩路）――来年の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われたマラソン競歩で、男子は世界選手権東京大会３５キロ銅メダリストの勝木隼人（自衛隊）が２時間５５分２８秒で優勝した。女子は内藤未唯（ウィザス）が３時間４７分５１秒で制した。４２・１９５キロで行われるマラソン競歩は、３５キロに代わる新種目で、国内で初めて実施された。