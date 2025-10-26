【モデルプレス＝2025/10/26】俳優・モデルの野村康太が26日、都内で開催された1st写真集「暁紀」発売記念会見に出席。韓国での運命的な出会いを明かした。【写真】沢村一樹の息子、韓国俳優を意識したお気に入りカット◆野村康太、写真集タイトルに込めた想い写真集のテーマは、はじめての一人旅。野村が「いつか行ってみたかった」という韓国・ソウルをロケ地に、リムレス眼鏡をかけた姿や、サウナでくつろぐ可愛らしい様子、ホ