新潟１１Ｒ・ルミエールＡＤ（Ｌ）・馬トク激走馬＝バグラダス前走のラジオ日本賞（３着）で、上がりＮＯ１の末脚（３ハロン３４秒７）を使い、久々の馬券圏内に突っ込んだマジェスティックウォリアー産駒。妹には今年のアイビスＳＤを制したピューロマジックがおり、陣営も秘めたる千直適性を期待したここへの投入だ。２０２３年８月以来の芝戦だが、デビューから４戦で２勝、新潟２歳Ｓ４着、朝日ＦＳで５着しており、本質的