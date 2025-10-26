◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）最短区間の２区（４・０キロ）では、城西大の兼子心晴（４年）がこれまでの記録を３秒更新する１２分３８秒の区間新記録を樹立して区間賞を獲得。トップでタスキリレーを果たした。先頭でタスキを受け取った第１中継所では２位と２秒差だったが、最初の１キロを２分５８秒で通過すると、後続との差