◇イタリア1部第8節パルマ0―0コモ（2025年10月25日パルマ）イタリア1部パルマのGK鈴木彩艶が、25日のコモ戦で2試合連続完封に貢献した。シュート数は10―6でセーブは2本と、PKストップを含む7セーブでマン・オブ・ザ・マッチに輝いた前節のジェノア戦よりゴール前での出番は少なかったが、今季3度目のクリーンシートを達成。さらに正確なロングフィードなどで攻撃でも存在感を出した。地元メディアのスポーツパルマは、