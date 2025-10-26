アメリカのトランプ大統領が27日、来日します。6年ぶりの来日で、高市首相と日米首脳会談を行うほか、拉致被害者家族らとの面会も調整されています。トランプ大統領は、マレーシアでASEAN関連首脳会議に出席後、27日午後、来日します。都内では厳重な警備態勢が敷かれ、羽田空港ではゴミ箱が封鎖されたほか、コインロッカーの預け入れも中止されています。トランプ氏は27日、天皇陛下と会見し、28日には高市首相と日米首脳会談を行