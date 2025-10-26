糸魚川市の明星山でロッククライミングをしていた4人と連絡がとれなくなっていましたが、26日午前、無事に発見されました。発見されたのは、神奈川県に住む女性（73）などあわせて4人です。警察によりますと、25日午後9時すぎ、女性の家族から警察に「音信不通になっている」という旨の通報がありました。女性は24日に明星山に登ると家族に伝えていましたが、翌25日になっても家族に連絡がなく、音信不通になっていたということで