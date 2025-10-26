生のまま漬けものに！バターでこんがり焼いても！「長いも」のレシピ2品【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】【画像で見る】笠原将弘さんの「秋野菜満喫レシピ」バリエ15品生で食べるとシャキシャキとした歯ざわりの「長いも」。でも焼くとほくほくの食感になって、焼き目に香ばしさも加わります。そこで、旬の野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、秋野菜・長いもの食感の魅力を存分に味わえるレシピ2品を教わ