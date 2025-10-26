全身性エリテマトーデスは膠原病の代表的な疾患で、全身の結合組織に炎症を引き起こす自己免疫性疾患です。この項では、膠原病の全体像とSLEの位置づけ、共通する病態について解説します。 監修医師：桃原 茂樹（草薙整形外科リウマチクリニック）日本を代表する整形外科・リウマチ専門医であり、変形性関節症、リウマチ、変形性脊椎症、骨粗鬆症、痛風、偽痛風などの治療と研究に従事。これまでに慶應義塾大学特任教授、