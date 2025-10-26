公明党の西田実仁幹事長公明党の西田実仁幹事長は26日放送のBSテレ東番組で、今後の国政選挙で立憲民主党候補を推薦する可能性に言及した。「人物本位だから、あり得る」と述べた。公明は自民党との選挙協力を白紙とする方針を示しており「われわれはフリーハンドだ。自民を応援するところもあるだろうが、そうではないところもある。一つ一つ見極めていく」と強調した。安全保障政策に触れ「集団的自衛権行使は限定すべきだと