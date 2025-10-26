小栗旬とハンヒョジュのロマンティックコメディ『匿名の恋人たち』と、佐藤健主演の青春音楽ラブストーリー『グラスハート』。Netflixシリーズの2作にサプライズが用意されていたことが26日、発表された。【場面カット】ル・ソベールのチョコに目を輝かせる宮崎優『匿名の恋人たち』は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様の物語。実力派の豪華キャストと世界で活躍する