【北京＝東慶一郎、台北＝竹内誠一郎】中国の全国人民代表大会（国会）常務委員会は２４日、１０月２５日を日本による台湾統治の終了を祝う「台湾光復記念日」に制定すると決定した。「国家の主権と統一、領土の一体性を守る確たる意志を示すため」としており、台湾の頼清徳（ライチンドォー）政権への圧力をさらに強めていく構えだ。台湾は１９４５年、日本の敗戦に伴い、当時中国大陸を統治していた国民党政権に接収された。