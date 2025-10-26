天皇陛下と愛子さまが宮内庁による雅楽の演奏会を親子で鑑賞されました。午前10時半ごろ、黄色いネクタイの陛下とクリームイエローの装いの愛子さまは、会場の宮内庁楽部に到着すると観客から拍手で迎えられました。「雅楽」は、ユネスコの無形文化遺産に登録されている伝統芸能で、神楽笛や琵琶など古くから伝わる楽器が使われます。きょう（26日）の演奏会では、2019年に令和の即位行事でも演奏された「久米舞」なども披露され、