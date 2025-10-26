ダイソーの傘立てといえば、マグネットで取り付けるタイプのコンパクトなものが人気ですが、ついに大容量サイズの傘立てが登場しました！スチール素材で丈夫な上、高さがあるから傘を入れても安定感をキープ。メッシュ構造で通気性が良く傘も乾かしやすいです！折りたたみ傘の便利な保管方法も併せて、詳しくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スチールメッシュ傘立て価格：￥770（税込）販売ショップ：ダイ