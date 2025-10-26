ある日、幼稚園のトレーナーさんから「お腹を壊していて元気もない」と言われたロアちゃん。帰ってきてからも元気がなく心配していた飼い主さんご夫妻が、ようやく見られたロアちゃんの笑顔に大喜びする様子は、大きな感動と共感を呼びました。「人間がアホになる瞬間。良い意味で！」「可愛すぎて全てが癒し」と評判で、24万回以上再生されています。 【動画：お腹をこわして元気がない犬→心配していたら…『笑顔を