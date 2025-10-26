バイエルン・ミュンヘンは、25日（現地時間）に行われたブンデスリーガ第8節ボルシアMG戦でも3-0で快勝し、開幕からの連勝を8に伸ばした。エースのハリー・ケインが例年以上のハイペースでゴールを量産していることに加えてルイス・ディアス、さらにはレナート・カール、トム・ビショフといった新戦力の活躍も目覚ましく、他クラブにはつけ入る隙が全く無い。その一方で、好調なチームとは対照的に昨シーズンまで守備の要として活