◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ第６節神戸大―関学大（２６日・たけびしスタジアム京都）コンビニエンスストア大手の株式会社ファミリーマート・細見研介社長が２６日、神戸大―関学大のコイントスを務めた。６２歳の細見社長は神戸大アメフト部出身。久々にグラウンド中央へ立ち「アドレナリンが出る。４年生の時が厳しいシーズンで、１部に残留できたことが思い出」と現役当時を懐かしんだ。同社は、国内