１０月２６日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のヴァリスマリネリス（牝２歳、美浦・中舘英二厩舎、父アドマイヤマーズ）が好位追走から完勝した。勝ち時計は１分４９秒６（稍重）。道中は先団を追走。直線半ばで追い出されると力強い伸びで１馬身差をつけて完勝した。横山武史騎手は「いい決め手を発揮してくれました。湿った馬場は得意ではないと思うので、これで完勝してくれたので能力