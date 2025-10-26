約３万人の参加者が秋の横浜を駆け抜けた横浜マラソン＝２６日午前、横浜市内市民ランナーの祭典「横浜マラソン２０２５」が２６日、横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区を発着点に開かれた。冷たい雨が降るあいにくの天候となったが、国内外から参加した大勢のランナーが港町を駆け抜けた。今回はフルマラソン化１０周年の記念大会。フルマラソンのほかハーフマラソンに相当する新設の「湾岸ハイウェイラン」など７種目が